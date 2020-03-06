В Москве выздоровел один из инфицированных коронавирусом

Выздоровевший от коронавируса пациент будет выписан из больницы в ближайшее время.

По информации, предоставленной заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой, один из московских пациентов, у которого обнаружили коронавирус, вылечился. Ракова сообщила, что пациенту были сделаны несколько тестов и все они показали отрицательный результат на наличие коронавируса в его организме. В настоящее время пациент находится в больнице, но в уже скоро будет выписан, пишет ТАСС.

Напоминаем, что в России было зарегистрировано всего шесть случаев заражения коронавирусом. Один случай выявили в Нижнем Новгороде, а остальные пять в столице.