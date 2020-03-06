Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 МАР, 21:53 МСК
USD (ЦБ)    67,5175
EUR (ЦБ)    75,8424

06 МАР, 21:53 МСК
USD (ЦБ)    67,5175
EUR (ЦБ)    75,8424
Праздник весны

Эксперимент: Могут ли в действительности существовать "кротовые норы"

06.03.2020 20:11
Комментарии
Эксперимент: Могут ли в действительности существовать "кротовые норы"

Кротовые норы были теоретическими объектами, которые вызывали удивление со времен научной фантастики. Но что было бы, если бы мы могли доказать, что они существуют в пространстве-времени, и даже более того, если бы мы могли их создать.

Физик-теоретик Сепер Незами и его команда в CalTech теперь считают, что есть способ манипулировать черными дырами, создавая кротовые норы. В своем новом эксперименте ученые собираются использовать квантовую запутанность.

Квантовая запутанность — это квантовомеханический феномен, при котором квантовые состояния двух или большего числа объектов оказываются взаимозависимыми.

"Вам необходимо запутать черные дыры, независимо от того, как далеко друг от друга они находятся, настолько, что все, что происходит с одним объектом, повлияет на другой", - говорит Незами. "Квантовая информация, попадающая в первую черную дыру, будет уничтожена. Если эти черные дыры правильно связаны, то зашифрованная информация должна масштабироваться через кротовую нору, которая их соединяет, и выходить из второй".

Идея началась с излучения Хокинга, теплового излучения, которое, по мнению Стивена Хокинга, черные дыры спонтанно выбрасывают в космос, когда они медленно «испаряются».

Излучение Хокинга — гипотетический процесс излучения чёрной дырой разнообразных элементарных частиц, преимущественно фотонов.

Один из пары фотонов должен быть выпущен обратно в космос, в то время как другой остается за точкой невозврата. Были бесконечные споры об информационной наполненности испускаемых частиц, поскольку они в принципе могли быть чем угодно. Некоторые ученые считают, что если вы (опять-таки теоретически) соберете все испущенные фотоны, вы получите всю информацию.

Здесь есть явная проблема. Вы сможете получить доступ к этим частицам только после того, как половина черной дыры испарится. После этого любые отброшенные кубиты («квантовые биты» или базовые единицы информации, которые могут иметь бесконечные значения) вернутся бумерангами, так как черная дыра настолько запуталась в том, что стало ее излучением Хокинга через миллиарды лет. Именно эта теория квантового запутывания породила идею создания кротовой норы.

Что Незами и его команда предлагают в новом эксперименте, так как мы точно не можем доставить черную дыру в физическую лабораторию, так это заставить квантовые частицы действовать как черные дыры и невероятно быстро накапливать информацию. Каждая «черная дыра» будет состоять из нескольких кубитов, и они будут как можно больше запутаны. Будет учтено дополнительное взаимодействие, чтобы убедиться, что информация будет появляться без необходимости ее декодирования.

Возможно, Transporter из Star Trek не станет реальностью в ближайшее время, но если эксперимент удастся, он может просто стать немного более научным и чуть менее вымышленным, пишет SyFy.

Комментировать (без регистрации)
Гражданские ученые открывают редкое космическое соединение
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Дорога твоя любовь. Во сколько обойдутся мужчинам в России подарки женщинам к 8 марта?

Дорога твоя любовь. Во сколько обойдутся мужчинам в России подарки женщинам к 8 марта?
Исследования

Расплата за миллиард. Что грозит Олегу Тинькову в США?

Расплата за миллиард. Что грозит Олегу Тинькову в США?
Экономика

Секретный экспорт на 55 млрд. Что и кому продает Россия под грифом «секретно»

Секретный экспорт на 55 млрд. Что и кому продает Россия под грифом «секретно»
Экономика

38 банков лопнут в 2020 году. Какие организации находятся в зоне риска

38 банков лопнут в 2020 году. Какие организации находятся в зоне риска
Экономика 1

Катастрофа и отсутствие запчастей. Почему Superjet 100 никто не хочет покупать

Катастрофа и отсутствие запчастей. Почему Superjet 100 никто не хочет покупать
Наука и технологии

Единый тариф для всех. Как изменится стоимость электроэнергии в России в 2020 году

Единый тариф для всех. Как изменится стоимость электроэнергии в России в 2020 году
Экономика 5

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России покоряли энергию ветра и солнца, строили заводы и мегафермы?

ТОП-10 достижений недели: как в России покоряли энергию ветра и солнца, строили заводы и мегафермы?

В Новгородской области расширили мощности производства сырья для азотных удобрений за 3 млрд рублей

В Новгородской области расширили мощности производства сырья для азотных удобрений за 3 млрд рублей

В Тульской области стартовал проект строительства нового завода автодвигателей за 17,8 млрд рублей

В Тульской области стартовал проект строительства нового завода автодвигателей за 17,8 млрд рублей

В Пензенской области открыли первую очередь самого крупного в России молочно-товарного комплекса

В Пензенской области открыли первую очередь самого крупного в России молочно-товарного комплекса

Новости дня

21:51 Зеленский назвал условие прекращения переговоров по Донбассу Зеленский назвал условие прекращения переговоров по Донбассу
Новый премьер-министр Украины предлагает возобновить подачу воды в Крым
Новый премьер-министр Украины предлагает возобновить подачу воды в Крым
21:25 Президент прокомментировал возможность возглавить Госсовет Президент прокомментировал возможность возглавить Госсовет
21:08 Ученые смогли наблюдать за воспоминаниями в мозге человека Ученые смогли наблюдать за воспоминаниями в мозге человека
20:26 Президент РФ поздравил Терешкову с днем рождения Президент РФ поздравил Терешкову с днем рождения
19:54 Москвичам рассказали о погоде в праздничные дни Москвичам рассказали о погоде в праздничные дни
19:39 В Вене началось заседание ОПЕК+ В Вене началось заседание ОПЕК+
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
19:04 Итальянцам советуют воздержаться от поездок в Россию Итальянцам советуют воздержаться от поездок в Россию

Узнай, страна!

14:05 ТОП-10 достижений недели: как в России покоряли энергию ветра и солнца, строили заводы и мегафермы? ТОП-10 достижений недели: как в России покоряли энергию ветра и солнца, строили заводы и мегафермы?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13:01 В Новгородской области расширили мощности производства сырья для азотных удобрений за 3 млрд рублей В Новгородской области расширили мощности производства сырья для азотных удобрений за 3 млрд рублей
12:21 В Тульской области стартовал проект строительства нового завода автодвигателей за 17,8 млрд рублей В Тульской области стартовал проект строительства нового завода автодвигателей за 17,8 млрд рублей
11:49 В Пензенской области открыли первую очередь самого крупного в России молочно-товарного комплекса В Пензенской области открыли первую очередь самого крупного в России молочно-товарного комплекса
11:31 В Бурятии заработала первая ферма по разведению маралов В Бурятии заработала первая ферма по разведению маралов
08:57 В Перми двигателестроительная корпорация ввела новые линии по выпуску печатных плат высокой точности В Перми двигателестроительная корпорация ввела новые линии по выпуску печатных плат высокой точности
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
08:13 В Удмуртии начали испытания инновационного оборудования связи, не имеющего аналогов в РФ В Удмуртии начали испытания инновационного оборудования связи, не имеющего аналогов в РФ
05 МАР, 16:26 В Санкт-Петербурге запустили производство и тестирование беспилотных трамваев-роботов В Санкт-Петербурге запустили производство и тестирование беспилотных трамваев-роботов
05 МАР, 15:49 В Находке морской торговый порт начал строительство закрытого угольного комплекса за 3,5 млрд рублей В Находке морской торговый порт начал строительство закрытого угольного комплекса за 3,5 млрд рублей
05 МАР, 15:32 В Оренбургской области дала первый ток СЭС, построенная в рамках программы возобновляемой энергетики В Оренбургской области дала первый ток СЭС, построенная в рамках программы возобновляемой энергетики



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter