Эксперимент: Могут ли в действительности существовать "кротовые норы"

Кротовые норы были теоретическими объектами, которые вызывали удивление со времен научной фантастики. Но что было бы, если бы мы могли доказать, что они существуют в пространстве-времени, и даже более того, если бы мы могли их создать.

Физик-теоретик Сепер Незами и его команда в CalTech теперь считают, что есть способ манипулировать черными дырами, создавая кротовые норы. В своем новом эксперименте ученые собираются использовать квантовую запутанность.

Квантовая запутанность — это квантовомеханический феномен, при котором квантовые состояния двух или большего числа объектов оказываются взаимозависимыми.

"Вам необходимо запутать черные дыры, независимо от того, как далеко друг от друга они находятся, настолько, что все, что происходит с одним объектом, повлияет на другой", - говорит Незами. "Квантовая информация, попадающая в первую черную дыру, будет уничтожена. Если эти черные дыры правильно связаны, то зашифрованная информация должна масштабироваться через кротовую нору, которая их соединяет, и выходить из второй".

Идея началась с излучения Хокинга, теплового излучения, которое, по мнению Стивена Хокинга, черные дыры спонтанно выбрасывают в космос, когда они медленно «испаряются».

Излучение Хокинга — гипотетический процесс излучения чёрной дырой разнообразных элементарных частиц, преимущественно фотонов.

Один из пары фотонов должен быть выпущен обратно в космос, в то время как другой остается за точкой невозврата. Были бесконечные споры об информационной наполненности испускаемых частиц, поскольку они в принципе могли быть чем угодно. Некоторые ученые считают, что если вы (опять-таки теоретически) соберете все испущенные фотоны, вы получите всю информацию.

Здесь есть явная проблема. Вы сможете получить доступ к этим частицам только после того, как половина черной дыры испарится. После этого любые отброшенные кубиты («квантовые биты» или базовые единицы информации, которые могут иметь бесконечные значения) вернутся бумерангами, так как черная дыра настолько запуталась в том, что стало ее излучением Хокинга через миллиарды лет. Именно эта теория квантового запутывания породила идею создания кротовой норы.

Что Незами и его команда предлагают в новом эксперименте, так как мы точно не можем доставить черную дыру в физическую лабораторию, так это заставить квантовые частицы действовать как черные дыры и невероятно быстро накапливать информацию. Каждая «черная дыра» будет состоять из нескольких кубитов, и они будут как можно больше запутаны. Будет учтено дополнительное взаимодействие, чтобы убедиться, что информация будет появляться без необходимости ее декодирования.

Возможно, Transporter из Star Trek не станет реальностью в ближайшее время, но если эксперимент удастся, он может просто стать немного более научным и чуть менее вымышленным, пишет SyFy.