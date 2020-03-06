Итальянцам советуют воздержаться от поездок в Россию

Ранее сообщалось, что в РФ за сутки выявили шесть новых случаев заражения COVID-19.

Посольство Италии посоветовало своим гражданам по возможности воздержаться от поездок в Российскую Федерацию в связи с распространением инфекции COVID-19. В дипмиссии рассказали, что итальянцы даже с самыми незначительными симптомами простуды могут попасть под пристальное и длительное наблюдение российских медиков. Об этом представители посольства Италии написали на странице дипмиссии в Facebook, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом. Уточняется, что все заболевшие россияне недавно вернулись из Италии.