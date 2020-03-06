В Белоруссию отправлена первая партия азербайджанской нефти

Общий объем поставок азербайджанской нефти в Белоруссию в марте 2020 года составит примерно 250 тысяч тонн.

В пятницу, 6 марта, официальный представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко рассказал, что государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR отправила в республику первую партию топлива. Уточняется, что в текущем месяце общий объем поставок нефти составит примерно 250 тысяч тонн. До Белоруссии сырье дойдет из Одессы, через трубопровод Одесса-Броды, пишет РИА Новости.