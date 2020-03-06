В РФ 38 банков могут лишиться лицензий

Отмечается, что большая часть проблемных банков работает в Московском регионе.

Согласно прогнозам рейтингового агентства "Эксперт РА", 38 российских банковских организаций с низкими рейтингами остаются в зоне повышенного риска. Уточняется, что в течение 2020 года они могут лишиться лицензий. По словам экспертов агентства, большая часть проблемных банков работает в Московском регионе.

Отмечается, что IV квартале 2019 года индекс здоровья банковского сектора превысил 90%. Это вызвано уменьшением количества дефолтов кредитных организаций: с 57 случаев отзыва лицензий в 2018 году до 28 в прошлом году, пишет РБК.