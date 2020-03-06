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Госдума поддерживает квоту в 50% на закупку отечественных товаров

06.03.2020 11:43
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Госдума поддерживает квоту в 50% на закупку отечественных товаров

Госдуме поддержали идею введения квот на закупки товаров отечественного производства.

В прошлом сентябре президент Владимир Путин поставил задачу повысить приоритет отечественного оборудования на внутреннем рынке так, чтобы на его долю приходилось более 50%. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы Дмитрий Савельев считает, что в первую очередь это важно реализовать в рамках национальных проектов и инвестиционным программам, которые разрабатывают естественные монополии.

«Отечественный производитель готов сегодня предлагать заказчикам продукцию, конкурентную по цене и качеству, но ему, как это ни парадоксально, особенно трудно пробиваться на российский рынок, где давно правят бал иностранные бренды и зарубежные поставщики. В прошлом году госкомпании потратили на закупки 21 трлн руб., но доля произведённого в России высокотехнологичного оборудования не превышает в этом объёме 3-5%», — сообщил Дмитрий Савельев.

Между тем, по мнению депутата, речь идет об обеспечении национальной безопасности. В частности, сегодня, когда в стране активно создается цифровая инфраструктура и новые технологии внедряются во все важнейшие сферы жизнедеятельности страны — от промышленности и энергетики до госуслуг и регулирования дорожного движения, России нужны собственные системы, надежно защищенные от внешнего вмешательства.

«И здесь своё решающее слово должны сказать предприятия ОПК, располагающие технологиями двойного назначения, как, например, высокотехнологичная госкорпорация Ростех, входящая в первую десятку крупнейших мировых корпораций и представленная практически во всех отраслях российской экономики, — уверен Дмитрий Савельев. — Чтобы доля гражданской продукции, выпускаемой предприятиями ОПК, к 2025 году достигла намеченных 30% от общего производства, надо установить квоту на её закупку у «оборонки» для госкомпаний и государственных органов. Это – одна из эффективных возможностей поднять машиностроительный комплекс России на уровень ведущих промышленно развитых государств».

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