Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 МАР, 11:47 МСК
USD (ЦБ)    66,1854
EUR (ЦБ)    73,6842

06 МАР, 11:47 МСК
USD (ЦБ)    66,1854
EUR (ЦБ)    73,6842
Праздник весны

В Москве из-за коронавируса введен особый режим

06.03.2020 10:58
Комментарии
В Москве из-за коронавируса введен особый режим

Особенное внимание к прибывшим из стран, где наблюдается напряженная ситуация с коронавирусом.

Власти российской столицы из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение ввести режим повышенной готовности, передает Лента.ру со ссылкой на блог мэра Москвы Сергея Собянина. Был принят ряд мер. Например, для служб города: в частности, для амбулаторного, стационарного звеньев здравоохранения, а также городского хозяйства и транспорта.

Особенное внимание к прибывшим из других стран, особенно из тех, где наблюдается напряженная ситуация с коронавирусом. Так, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии и других стран нужно пройти период самоизоляции на дому на время до 14 дней.

Комментировать (без регистрации)
Китайские ученые обнаружили два штамма коронавируса
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

38 банков лопнут в 2020 году. Какие организации находятся в зоне риска

38 банков лопнут в 2020 году. Какие организации находятся в зоне риска
Экономика

Катастрофа и отсутствие запчастей. Почему Superjet 100 никто не хочет покупать

Катастрофа и отсутствие запчастей. Почему Superjet 100 никто не хочет покупать
Наука и технологии

Единый тариф для всех. Как изменится стоимость электроэнергии в России в 2020 году

Единый тариф для всех. Как изменится стоимость электроэнергии в России в 2020 году
Экономика 1

Отпуска и декреты оплатит государство. Что в этом хорошего и не очень?

Отпуска и декреты оплатит государство. Что в этом хорошего и не очень?
Экономика

Оплот демографии. Как рождение детей в России гарантирует бедность?

Оплот демографии. Как рождение детей в России гарантирует бедность?
Общество

«Маски под запретом». Зачем власти запретили вывозить из России защиту от коронавируса

«Маски под запретом». Зачем власти запретили вывозить из России защиту от коронавируса
Экономика

Узнай, страна

В Бурятии заработала первая ферма по разведению маралов

В Бурятии заработала первая ферма по разведению маралов

В Перми двигателестроительная корпорация ввела новые линии по выпуску печатных плат высокой точности

В Перми двигателестроительная корпорация ввела новые линии по выпуску печатных плат высокой точности

В Удмуртии начали испытания инновационного оборудования связи, не имеющего аналогов в РФ

В Удмуртии начали испытания инновационного оборудования связи, не имеющего аналогов в РФ

В Санкт-Петербурге запустили производство и тестирование беспилотных трамваев-роботов

В Санкт-Петербурге запустили производство и тестирование беспилотных трамваев-роботов

Новости дня

11:43 Госдума поддерживает квоту в 50% на закупку отечественных товаров Госдума поддерживает квоту в 50% на закупку отечественных товаров
Новый премьер-министр Украины предлагает возобновить подачу воды в Крым
Новый премьер-министр Украины предлагает возобновить подачу воды в Крым
09:47 Путин заявил, что поправки в Конституцию востребованы Путин заявил, что поправки в Конституцию востребованы
08:19 В результате выброса метана в шахте «Воркутинская» погибли горняки В результате выброса метана в шахте «Воркутинская» погибли горняки
05 МАР, 23:59 В США продают коллекцию из 80 ржавых ретромобилей В США продают коллекцию из 80 ржавых ретромобилей
05 МАР, 23:16 В столичном транспорте усилили меры дезинфекции В столичном транспорте усилили меры дезинфекции
05 МАР, 23:00 Организаторы решили отменить Петербургский экономический форум Организаторы решили отменить Петербургский экономический форум
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
05 МАР, 22:45 Путин и Эрдоган договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе Путин и Эрдоган договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе

Узнай, страна!

11:31 В Бурятии заработала первая ферма по разведению маралов В Бурятии заработала первая ферма по разведению маралов
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
08:57 В Перми двигателестроительная корпорация ввела новые линии по выпуску печатных плат высокой точности В Перми двигателестроительная корпорация ввела новые линии по выпуску печатных плат высокой точности
08:13 В Удмуртии начали испытания инновационного оборудования связи, не имеющего аналогов в РФ В Удмуртии начали испытания инновационного оборудования связи, не имеющего аналогов в РФ
05 МАР, 16:26 В Санкт-Петербурге запустили производство и тестирование беспилотных трамваев-роботов В Санкт-Петербурге запустили производство и тестирование беспилотных трамваев-роботов
05 МАР, 15:49 В Находке морской торговый порт начал строительство закрытого угольного комплекса за 3,5 млрд рублей В Находке морской торговый порт начал строительство закрытого угольного комплекса за 3,5 млрд рублей
05 МАР, 15:32 В Оренбургской области дала первый ток СЭС, построенная в рамках программы возобновляемой энергетики В Оренбургской области дала первый ток СЭС, построенная в рамках программы возобновляемой энергетики
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
05 МАР, 12:35 В Челябинске создали установку для возможности выращивания рассады картофеля в 60 раз быстрее В Челябинске создали установку для возможности выращивания рассады картофеля в 60 раз быстрее
05 МАР, 11:56 В Комсомольске-на-Амуре модернизировали производственные мощности для Су-57 и Су-35 на авиазаводе В Комсомольске-на-Амуре модернизировали производственные мощности для Су-57 и Су-35 на авиазаводе
05 МАР, 11:19 В Крыму экологически безопасная Сакская ТЭЦ вышла на полную мощность В Крыму экологически безопасная Сакская ТЭЦ вышла на полную мощность
05 МАР, 10:58 Приписанный к порту Мурманск ледокол «Капитан Драницын» первым в мире установил рекорд в Арктике Приписанный к порту Мурманск ледокол «Капитан Драницын» первым в мире установил рекорд в Арктике



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter