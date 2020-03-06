В Москве из-за коронавируса введен особый режим

Особенное внимание к прибывшим из стран, где наблюдается напряженная ситуация с коронавирусом.

Власти российской столицы из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение ввести режим повышенной готовности, передает Лента.ру со ссылкой на блог мэра Москвы Сергея Собянина. Был принят ряд мер. Например, для служб города: в частности, для амбулаторного, стационарного звеньев здравоохранения, а также городского хозяйства и транспорта.

Особенное внимание к прибывшим из других стран, особенно из тех, где наблюдается напряженная ситуация с коронавирусом. Так, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии и других стран нужно пройти период самоизоляции на дому на время до 14 дней.