В результате выброса метана в шахте «Воркутинская» погибли горняки

Как сообщает МЧС, погибло двое, еще 104 человека вывели на поверхность.

В результате выброса метана в забое на шахте «Воркутинская» в Коми погибло два горняка, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС. Также сообщается, что на поверхность вывели 104 человека. В работах по ликвидации случившегося принимают участие 52 человека, задействовано 12 единиц техники.

«В шахте на момент выброса метана находились 106 человек. Обнаружены тела двух погибших», - проинформировал собеседник агентства.

Шахта «Воркутинская» является собственностью АО «Воркутауголь». Была введена в эксплуатацию в 1973 году. Производственная мощность – 1,8 миллиона тонн угля ежегодно.