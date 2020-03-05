Глава Минфина заявил, что РФ готова к снижению цен на нефть

Антон Силуанов рассказал, что в РФ были созданы резервы и Фонд национального благосостояния.

Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, сообщил, что Российская Федерация готова к снижению цен на нефть. Он пояснил, что ранее в стране были созданы резервы и Фонд национального благосостояния, который наполнялся за счет нефтяных доходов. Также Силуанов подчеркнул, что 4 марта российская сторона не договорилась с ОПЕК+ по поводу сокращения добычи топлива, а это может привести к снижению цен на нефть, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран-участниц ОПЕК одобрили рекомендацию сократить нефтедобычу во II квартале на 1,5 млн баррелей в день в связи с негативным влиянием эпидемии COVID-2019 на рынок нефти.