В АТОР подсчитали убытки российских туроператоров из-за COVID-2019

Убытки туроператоров в России из-за COVID-2019 достигли 27 млрд рублей.

В четверг на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что сейчас пока рано говорить об уходе основных игроков с российского туристического рынка, однако вероятность их закрытия сохраняется. По ее словам, убытки туроператоров в России из-за распространения коронавируса составили 27 млрд рублей. Также Ломидзе подчеркнула, что эпидемия COVID-2019 затрагивает не только РФ, но и туристические индустрии других стран, пишет ИА REGNUM.