В СФ отреагировали на инициативу изменить систему оплаты отпусков и декретов

Валерий Рязанский заявил, в РФ наблюдается тенденция перехода на централизованный вариант, когда выплаты пособий осуществляет федеральный фонд.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что предложение изменить систему оплаты отпусков и декретов заслуживает особого внимания. Он пояснил, что не все работодатели своевременно выполняют обязательства по выплате различных пособий. По мнению Рязанского, если они будут производиться от Фонда социального страхования (ФСС), то это повысит надежность платежей, которые необходимо оперативно и четко оформлять перед уходом сотрудника в отпуск или декрет. Также он добавил, что в последнее время в России наблюдается тенденция перехода на централизованный вариант, когда выплаты пособий осуществляет федеральный фонд.

Ранее сообщалось, что в стране могут изменить систему оплаты отпусков и декретов, пишет RT.