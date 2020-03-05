ВЭБ заявил, что Киев незаконно продал акции украинской «дочки» банка

Сделка прошла вопреки запрету Стокгольмского арбитража. Кто стал владельцем акций, не сообщается.

Украина нарушила нормы международного права, продав на аукционе акции Проминвестбанка (украинская «дочка» ВЭБа), передает РИА Новости со ссылкой на сообщение российской госкорпорации. Подчеркивается, что сделка проходила вопреки решению, которое ранее вынес Стокгольмский арбитраж о запрете продажи акций.

Как сообщается торги, которые носили незаконный характер, состоялись четвертого марта. Цена лота – около 268 миллионов гривен, что составляет примерно одиннадцать миллионов долларов. О том, кто стал покупателем акций, не сообщается.