В России зафиксирован еще один случай заболевания коронавирусом

Заболевшим оказался гражданин Италии, который прибыл в нашу страну 29 февраля.

В России зарегистрирован новый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, речь идет о прилетевшем в нашу страну гражданине Италии.

Как уточнили представители штаба, в Россию мужчина прилетел 29 февраля, а второго марта он пришел к медикам за помощью с симптомами ОРВИ. В результате итальянца госпитализировали в инфекционный бокс. В сообщении штаба также сказано, что заболевание проходит в легкой клинической форме. Заболевшему проводят симптоматическую терапию.