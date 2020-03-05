Госзакупки у предприятий ОПК без торгов

В Госдуме поддержали идею предоставления бюджетным организациям права закупать у предприятий ОПК гражданскую продукцию без проведения конкурса в рамках реализации нацпроектов.

Сегодня на закупку техники и оборудования в нацпроектах запланировано 6,2 трлн рублей, из которых на текущий момент диверсифицируемые предприятия оборонно-промышленного комплекса могут обеспечить освоение примерно 22,5%. Напомним, что президент Владимир Путин поставил перед предприятиями ОПК задачу увеличить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего производства. В прошлом году этот показатель составил чуть больше 24% и продолжает расти. Доля гражданской продукции в выручке одной из крупнейших мировых корпораций «Ростеха», продукция которого задействована практически во всех отраслях российской экономики за последние четыре года выросла более чем в 1,5 раза.

Тем не менее, по мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутата Госдумы Дмитрия Савельева, сейчас наше государство остро нуждается в высокотехнологичных и конкурентоспособных продуктах, особенно – в телекоммуникационных системах, медицинской и строительно-дорожной сферах, а также – для переработки отходов.

«Сегодня для России важнее всего выпуск продукции, которая необходима для реализации нацпроектов, - уверен Дмитрий Савельев. – Важно понимать, что ключевая цель Ростеха – не получение максимальной доли рынка, а выполнение государственных задач в сфере социальной стабильности и технологической безопасности. Корпорация выполняет основополагающие функции в каждом из основных нацпроектов, будь то робототехника, системы управления, телекоммуникационное оборудование, создание новых материалов. Госкорпорация уже реализует ряд высокотехнологичных гражданских проектов, однако высокая себестоимость продукции и короткие сроки выполнения работ без возможности авансирования не дают достаточного эффекта. Возможность выступать в качестве единственного поставщика, предоставленная Ростеху, безусловно будет способствовать наращиванию темпов диверсификации и более ускоренному трансферту военных технологий в гражданский сектор».