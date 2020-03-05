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В России может измениться система оплаты отпусков и декретов

05.03.2020 07:18
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В России может измениться система оплаты отпусков и декретов

Главной целью законопроекта является гарантия в получении выплат, а также правильность их исчисления.

В Минтруда идет разработка законопроекта, в котором речь идет об изменениях в системе страховых выплат. В частности, как пишут «Известия», выплаты будут производиться не от работодателей, а от Фонда социального страхования (ФСС).

Как пояснил правительственный источник, главной целью законопроекта является не только гарантия получения выплат, но и правильность их исчисления. Имеются в виду выплаты больничных, декретных, отпускных и сверхурочных.

Планируется, что законопроект представят в кабмин в сентябре, а на рассмотрение Госдумы – в декабре.

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