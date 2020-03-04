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Новым премьером Украины назначен Денис Шмыгаль

04.03.2020 20:43
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Новым премьером Украины назначен Денис Шмыгаль

В ближайшее время новый премьер представит в Верховную раду состав будущего правительства.

Во время внепланового заседания Верховная рада Украины поддержала кандидатуру нового премьер-министра страны, выдвинутую украинским лидером Владимиром Зеленским. Так, за назначение Дениса Шмыгаля главой кабинета министров отдали свои голоса больше 290 депутатов, тогда как необходимый минимум для принятия инициативы составлял 226 голосов. Теперь, утвержденный премьер Украины Денис Шмыгаль должен представить на согласование Рады состав нового правительства страны, пишет РИА Новости.

Ранее, правительство Украины досрочно сложило с себя полномочия и ушло в отставку.

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