В России увеличился средний размер пенсии

В январе 2020 года средний размер пенсии увеличился до 14 904 рублей.

Согласно данным Росстата, в Российской Федерации в январе этого года средний размер пенсионных выплат повысился на 5,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, достигнув отметки 14 904 рублей. Отмечается, что за прошлый год средняя пенсия увеличилась на 6 процента, при этом реальный размер пенсионных выплат с учетом инфляции повысился на 1,5 процента, по сравнению с 2018 годом, пишет РИА Новости.