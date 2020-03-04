Из России запретили вывозить медицинские маски и бахилы

Запрет носит временный характер и будет действовать до первого июня.

Российское правительство ввело запрет на вывоз за пределы страны медицинских изделий, включая маски. Как передает РИА Новости, соответствующее распоряжение обнародовано на официальном сайте кабмина. Уточняется, что запрет носит временный характер и не касается гумпомощи и одноразовых товаров для личного пользования.

В запрещенном списке находится целый ряд товаров, начиная от бинтов, бахил, защитных костюмов и заканчивая дыхательным оборудованием и газовыми масками. Как пояснили в Минпромторге, подобные меры приняты, чтобы избежать возможного дефицита товаров на фоне коронавируса.