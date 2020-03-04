Берлин передаст Москве сведения о советских военнопленных

Договоренность о передаче соответствующих сведений с дальнейшим заключением соглашения была достигнута в прошлом году.

В апреле Германия намеревается передать России информацию о советских военнопленных, которые находились и погибли в немецких лагерях. Как передает РИА Новости, об этом проинформировал посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр. Он пояснил, что в прошлом году о передаче соответствующих сведений с дальнейшим заключением соглашения договорились министры иностранных дел двух стран. Посол выразил надежду, что передача нескольких тысяч блоков информации «внесет свой вклад в прояснение судеб этих людей и в примирение».