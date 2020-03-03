Лукашенко заявил, что США готовы выделить кредиты на строительство нефтепровода

Президент Белоруссии считает, что Минск может рассчитывать на финансовую помощь со стороны Вашингтона.

Во вторник в Минске на совещании по вопросам работы нефтеперерабатывающего комплекса страны белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что Соединенные Штаты Америки могут выделить республике "дешевые кредиты" на строительство трубопровода для прокачки нефти из Балтики в Белоруссию. По его словам, он уже обсудил данный вопрос с госсекретарем США Майклом Помпео. Лукашенко добавил, что американский дипломат сам предложил закупать сырье "по конкурентным ценам", а значит республика сможет рассчитывать на финансовую помощь со стороны Соединенных Штатов, пишет РИА Новости.

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск и дальше будет закупать нефть у Москвы, но при этом продолжит поиск альтернативных поставщиков сырья.