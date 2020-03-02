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Минск не планирует отказываться от поставок нефти из РФ

02.03.2020 20:42
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Минск не планирует отказываться от поставок нефти из РФ

Сергей Румас заявил, что Белоруссия продолжит искать новых поставщиков сырья.

В понедельник, 2 марта, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнагом Абдуллаевым заявил, что Минск продолжит искать новых поставщиков сырья, однако не собирается полностью отказываться от поставок российской нефти. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на белорусское издание БелТА.

Напомним, что контракты на поставки нефти России и Белоруссии истекли 31 декабря 2019 года. С начала текущего года стороны ведут переговоры по поводу продления соответствующих соглашений, но пока безрезультатно.

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