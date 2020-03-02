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Вспышка коронавируса в Китае очистила воздух

02.03.2020 20:33
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Вспышка коронавируса в Китае очистила воздух

Закрытие китайских заводов и фабрик из-за распространения коронавируса привело к исчезновению загрязнения воздуха.

Стремясь обуздать распространение нового коронавируса, который затронул более 80 000 человек и убил более 3 000 человек в Китае, страна закрыла заводы и изолировала многих своих граждан. После чего учеными был замечен один неожиданный побочный эффект от снижения экономической активности.

Исчезло загрязнение воздуха.

Согласно заявлению Земной обсерватории НАСА, спутниковые снимки от НАСА и Европейского космического агентства выявили колоссальное снижение количества переносимых по воздуху загрязнителей, в частности диоксида азота (NO2), на больших территориях Китая.

Количество NO2 сократилось в связи с карантином коронавируса, китайским Новым годом и связанным с этим экономическим спадом.

«Это первый раз, когда я увидел такой резкий спад на такой обширной территории для конкретного события», - сказал Фэй Лю, исследователь качества воздуха в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА.

Изображения показывают резкое снижение уровня диоксида азота с 1 по 20 января (до карантина в Ухане, Китай) до 10-25 февраля во время карантина. Ученые НАСА добавили, что сокращение загрязнения NO2 "было впервые заметно вблизи Ухани, но в конечном итоге распространилось по всей стране".

По данным Агентства по охране окружающей среды, двуокись азота является вредным газом, который выделяется на заводах и «в основном попадает в воздух при сжигании топлива». Он считается вредным для окружающей среды, а также для людей, что приводит к проблемам с дыханием.

Этот тип снижения уровня загрязнения диоксидом азота произошел дважды в последнее время: во время Великой рецессии (в нескольких странах) и Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Хотя не все падение загрязняющих веществ может быть связано с болезнью - НАСА добавило, что некоторые из них могут быть связаны с лунным новогодним праздником - правительственное агентство объяснило, что «есть свидетельства того, что изменение хотя бы частично связано с экономическим замедление после вспышки коронавируса», пишет FoxNews.

В предшествующие годы снижение количества загрязняющих веществ возобновлялось после окончания лунного новогоднего праздника. Но не в этом году.

«В этом году темпы снижения более значительны, чем в прошлые годы, и продолжались дольше. «Я не удивлен, потому что многие города по всей стране приняли меры для минимизации распространения вируса», - сказал Лю.

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