У гражданина РФ, прилетевшего из Италии, обнаружили коронавирус

Люди, которые общались с заболевшим, сейчас находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил, что у гражданина России, прилетевшего из Италии, обнаружили коронавирус. Уточняется, что россиянин был изолирован в специальное помещение, его состояние оценивается как удовлетворительное. Также в штабе добавили, что люди, которые контактировали с зараженным после возвращения на родину, сейчас находятся под медицинским наблюдением на дому или в медучреждении, пишет РИА Новости.