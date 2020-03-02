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Аделина Сотникова завершает карьеру

02.03.2020 12:07
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Аделина Сотникова завершает карьеру

Фигуристка будет радовать своих фанатов, однако уже «не на профессиональной арене».

23-летняя фигуристка Аделина Сотникова завершает спортивную карьеру. Соответствующее заявление олимпийская чемпионка сделала во время передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на ТК «Россия-1». Обращаясь к ведущему, она заявила, что со спортом на профессиональной арене у нее «точно все».

«… В данный момент я хочу быть здоровой, счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить», — сказала Сотникова.

Вместе с этим спортсменка сообщила, что будет продолжать радовать своих фанатов, однако уже «не профессионально».

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