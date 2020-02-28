Китайские врачи обнаружили, что коронавирус развивается в легких человека

Китайские врачи выяснили, что коронавирус COVID-2019 поражает легкие человека.

Согласно данным, полученным китайскими экспертами, новый коронавиру COVID-2019 развивается в легких человека, вызывая пневмонию, которая поражает глубокие части дыхательных путей и легочных альвеол. К таким выводам врачи пришли после того, как было произведено вскрытие первого человека, умершего от коронавируса. Тем не менее, эксперты пока не знают, поражает ли COVID-2019 другие органы человека, и, в настоящее время, специалисты проводят дополнительные исследования для определения влияния коронавируса на человеческий организм, пишет РИА Новости.