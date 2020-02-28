Стоимость нефти Brent упала ниже $50 за баррель

Нефть марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже ICE торгуется ниже $50 за баррель.

Согласно данным лондонской биржи ICE цена нефти марки Brent опустилась ниже $50. Так, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась более чем на 4% составив $49,66 за баррель. Это минимальные показатели с июля 2017 года.

Что же касается нефти марки WTI, то стоимость фьючерсов на апрель упала до минимальных значений с января 2019 года. Падение составило 4,5%, а стоимость апрельских фьючерсов WTI упала до $44,95 за баррель, пишет ТАСС.