Кремль ответил на появление «Дня сопротивления оккупации Крыма» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении в календарь страны «Дня сопротивления оккупации Крыма».

Украинский лидер Владимир Зеленский своим указом утвердил 26 февраля, как «День сопротивления оккупации Крыма». В Кремле прокомментировали появление нового украинского праздника. Так, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле категорически не согласны с формулировкой названия нового праздника. Она неприемлема и не соответствует действительности. Песков рекомендовал Зеленскому обратиться к крымчанам, и лично у них выяснить, каким образом полуостров присоединился к России, пишет РБК.