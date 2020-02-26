Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры

Российская теннисистка рассказала об окончании спортивной карьеры в журнале Vanity Fair, где она ведет авторскую колонку.

Российская теннисистка Мария Шарапова завершила спортивную карьеру. Об этом она рассказала в журнале Vanity Fair, в котором является ведущей собственной авторской колонки. За свою спортивную карьеру Шарапова завоевала большое количество титулов и побед, в числе которых звание первой ракетки мира, победы в пяти турнирах Большого шлема и 39 турниров WTA, включая и победу на Итоговом турнире WTA 2004 года. В 2008 году Мария Шарапова выиграла Кубок Федерации, а 2012 году завоевала олимпийское серебро, пишет RT.