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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Сенатор Пушков осудил поведение журналисток из Грузии на конференции в ООН

26.02.2020 10:16
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Сенатор Пушков осудил поведение журналисток из Грузии на конференции в ООН

По мнению политика, это «весьма экзальтированные дамы», которым кажется, что «ответ они должны выдрать с корнем».

Представительницы СМИ из Грузии берут в пример худшие примеры агрессивно-истеричной журналистики. Как передает РИА Новости, такого мнения придерживается российский сенатор Алексей Пушков. Комментируя поведение женщин, которое они продемонстрировали перед женевской конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека, он назвал их «весьма экзальтированными дамами», которым кажется, что «ответ они должны выдрать с корнем».

Напомним, что речь идет об инциденте, во время которого журналистки из Грузии решили наброситься на делегацию из России. Комментируя случившееся, представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркнула, что их поведение больше похоже на «жалкое зрелище».

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Журналистки из Грузии
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