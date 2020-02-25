Журналистки из Грузии "напали" на российскую делегацию в Женеве

Грузинские журналистки пытались "пробиться" к главе МИД Сергею Лаврову, чтобы получить эксклюзивное интервью.

Российская делегация, приехавшая в Женеву на Конференцию ООН по разоружению, подверглась "нападению" со стороны грузинских журналисток. Об этом рассказал официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, женщины пытались "пробиться" к главе МИД Сергею Лаврову для того, чтобы узнать, посетит ли российский министр Тбилиси, где 14–15 мая состоится совещание комитета министров Совета Европы. Захарова отметила некорректное поведение журналисток, которые "кричали, пихались, толкались", а также выложила снимки царапин, которые получила во время "нападения", пишет РБК.