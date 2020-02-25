Порядка 66% россиян примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию

По данным ВЦИОМ 79% россиян знают о готовящемся голосовании по внесению поправок в Конституцию России.

Специалисты ВЦИОМ провели исследование и выяснили, какое количество россиян собираются принять участие в голосовании по изменению Конституции. Результаты показали, что 66% граждан России выразили желание прийти на участки для голосования, а 41% из них намерены абсолютно точно принять участие в голосовании. При этом 23% опрошенных не смогли определиться, надо ли приходить голосовать, а 11% россиян категорически не собираются приходить на участки.

Также, в центре отметили высокую информированность опрошенных о голосовании. Почти 79% респондентов знают о готовящемся мероприятии, пишет РИА Новости.