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Трубоукладчик «Академик Черский» изменил курс

24.02.2020 16:56
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Трубоукладчик «Академик Черский» изменил курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», который будет достраивать "Северный поток - 2", изменил курс.

Согласно данным портала Vesselfinder, российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило курс и, в настоящее время, направляется в Шри-Ланку, а точнее в порт столицы этого островного государства Коломбо. На место «Академик Черский» должен прибыть 24 февраля.

Ранее, глава Минэнерго Александр Новак заявлял, что российский трубоукладчик «Академик Черский» будет задействован для завершения строительства трубопровода "Северный поток - 2". Сообщалось, что судно покинуло порт Находка на Дальнем Востоке и направлялось в порт Сингапура, пишет ТАСС.

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