МИД РФ прокомментировал решение международного трибунала по иску Украины

Международный трибунал в Гааге принял сторону России по иску о морских претензиях Украины, поданному в 2016 году.

Международный арбитражный трибунал в Гааге принял сторону России и учел главный аргумент российской стороны при рассмотрении иска Украины от 2016 года о защите своих прав в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Украина высказала претензии о том, что Россия не дает ей пользоваться принадлежащими ей прибрежными территориями Крымского полуострова в Азовском и Черном морях и Керченском проливе.

В МИД подчеркнули, что трибунал признал иск Украины попыткой доказать свой суверенитет над Крымским полуостровом, и арбитры единогласно признали, что морской трибунал не имеет прав определять суверенитет той или иной страны над территориями суши, пишет ТАСС. Согласно заявлению МИД РФ, российская сторона подготовится к новым слушаниям в трибунале и надеется, что иск Украины будет полностью отклонен.