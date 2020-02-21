Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "движением вперед" предложение российского лидера Владимира Путина о компенсации стране недополученных доходов из-за реализации налогового маневра в России.

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, президент России Владимир Путин сделал ему предложение, согласно которому Россия готова компенсировать Белоруссии те недополученные доходы, которые выпадают из бюджета страны от экспортных нефтяных пошлин. Лукашенко заявил, что Владимир Путин сам позвонил ему и предложил компенсировать разницу между доходами за 2019 год, которые получала Белоруссия до уменьшения таможенной пошлины, и будущей прибылью 2020 года. Причем глава России предложил компенсировать потери белорусской стороны за счет премии нефтяных компаний.