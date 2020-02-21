Россия предложила новый подход к формированию цен на нефть для Белоруссии

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о новом подходе к формированию цен на нефть для белорусской стороны.

Российские нефтяные компании предложили Белоруссии новый подход к формированию цен на нефть. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак. По его словам, новый план состоит в том, чтобы постепенно снижать размер премий к цене на нефть. Представители российской стороны предлагаю ежегодно снижать размер премий на два доллара за тонну поставляемой Белоруссии нефти, что пропорционально снижению экспортной пошлины. Также Новак сообщил, что данный план уже передан белорусской стороне, пишет РИА Новости.