Рыбы-попугаи – самые яркие обитатели океанических вод

Вблизи коралловых рифов постоянно кружат красочные представители водного мира под названием рыбы-попугаи. Именно из-за них подводное плавание становится таким чудесным и ярким.

Запоминающееся название рыбы получили из-за необычной формы рта, напоминающего клюв попугая и оригинального окраса. Именно зубы поспособствовали образованию нароста на челюсти.

По имеющимся сведениям, эти рыбы насчитывают от 80 до 99 видов, а их самые крупные представители встречаются в Индо-Тихоокеанском регионе. Обычно животные вырастают в длину от 30 до 50 см. Однако встречаются экземпляры длиной в 1,3 м. Самым маленьким из видов является рыба-попугай с синей губой, которая имеет максимальный размер 13 см.

Рыбы-попугаи являются частью морских видов, которые обычно встречаются в тропических и субтропических океанах по всему миру.

Рыба-попугай (лат. Scaridae)​. Фото: wikipedia

Это санитары кораллов и в определенной степени они спасают их от гибели. Рыбы соскабливают с помощью своих острых ртов (клювиков) с поверхности рифов водоросли, которые препятствуют их нормальному функционированию.

Эти рыбы спасают коралловые рифы от «удушья». Также они очищают кораллы от отмерших коралловых пород, откусывая от них кусочки. Рыбы-попугаи проглатывают маленькие фрагменты и переваривают их. Таким образом, за год одна рыбешка производит более 100 кг песка.

Но попугаевые питаются не только коралловыми полипами. Они также потребляют червей и моллюсков.

Эта рыба является гермафродитом. Первую половину жизни она проводит в качестве самки, а вторую – самца. Животное самостоятельно принимает решение о смене пола в зависимости от существующего соотношения особей разных полов. Однако мраморный попугай никогда не меняет свой пол.

Также рыба имеет уникальную способность. Известно, что в коралловых рифах полно паразитов. И чтобы защититься от них, животное вырабатывает специальную слизь, которой окутывает свое тело и таким образом формируется своеобразный кокон, защищающий от вредоносных организмов. Ученые также считают, что кокон способен маскировать запах этих рыб, что затрудняет их поиск ночным хищникам, таким как мурены.