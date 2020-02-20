Путин объяснил, почему остановился на кандидатуре Мишустина

Президент РФ признался, что сам выдвинул кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы кабмина.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что первоначально Михаила Мишустина не было в списке кандидатов на пост главы правительства, который был ему предложен. Об этом президент рассказал в ходе беседы в рамках проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Лидер РФ отметил, что он сам назвал Мишустина в качестве претендента на должность премьера. Президент пояснил, что подбирал министров по их профессиональной пригодности, а действующий глава правительства хороший теоретик и практик: он знал, что нужно делать и как это реализовать, пишет ТАСС.