Владимир Путин призывает внедрять автоматизированные системы паспортного контроля

По словам президента РФ, такие системы делают пограничные формальности более удобными и необременительными.

Российский лидер Владимир Путин во время коллегии ФСБ обратился с призывом к более активному внедрению автоматизированных систем паспортного контроля, передает РИА Новости. Говоря об обустройстве и оснащении пограничной инфраструктуры, глава государства отметил, что благодаря таким системам пограничные формальности становятся более удобными и необременительными. Путин также отметил, что в прошлом году усовершенствование инфраструктуры приграничных участков достигло практически 70%, в то время как несколько лет назад этот показатель находился на уровне 10%.