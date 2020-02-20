Скончался автор функций Ctrl C и Ctrl V Ларри Теслер

«Копипаст» был изобретен во время работы ученого в компании Xerox.

Ушел из жизни известный информатик 74-летний Ларри Теслер, который особенно стал известен после изобретения набора компьютерных функций Ctrl Х, Ctrl C и Ctrl V («вырезать», «копировать», «вставить»). В 1973 году ученый стал сотрудником научно-исследовательского центра Xerox PARC, и именно в этой компании он стал соавтором разработки данных функций. Также, как сообщается, в это же время в центре были изобретены графический пользовательский интерфейс и компьютерная мышь. В самой компании Xerox о нем отзываются как о человеке с революционными идеями.