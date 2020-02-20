Опубликованы фотографии Нео и Тринити из новой «Матрицы»

На одной из фотографий запечатлены Киану Ривза (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити) на мотоцикле.

Опубликованы фотоснимки, на которых запечатлен рабочий процесс со съемок новой киноленты «Матрица 4», передает РИА Новости со ссылкой на Independent. Так, на одном из снимков можно увидеть Киану Ривза (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити) – главные герои сидят на мотоцикле. Напомним, что последний раз актеры исполнили эти роли в фильме «Матрица: Революция» (2003).

Работа над новым фильмом проходит в Сан-Франциско, здесь же находится режиссер Лана Вачовски. О самом фильме и его сюжете ничего не сообщается. Кроме того, что в нем участвуют Джада Пинкетт-Смит и Нил Патрик Харрис.