Китай внес российский препарат в список лекарств для лечения коронавируса

Российский лекарственный препарат "Арбидол" внесен властями Китая в перечень лекарств, применяемых при лечении коронавируса.

Российский противовирусный препарат "Арбидол", который был разработан еще во времена Советского союза, вошел в число лекарственных средств, рекомендуемых при лечении коронавируса COVID-2019. Такие данные размещены на сайте Национальной комиссии здравоохранения КНР. "Арбидол" является первым противовирусным препаратом, который внесен в официальный план диагностики и лечения коронавируса в Китае. По словам советника Национальной комиссии здравоохранения КНР, эпидемиолога Ли Ланьцзюань, результаты тестирования российского препарата показали, что "Арбидол" эффективно препятствует развитию COVID-2019, пишет Ведомости.