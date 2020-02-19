Сколько Россия потеряет из-за запрета на въезд китайцев

Ущерб из-за вспышки коронавируса составит около трех миллиардов рублей.

Россия, приостановившая турпоток из Китая из-за вспышки коронавируса, потеряет около трех миллиардов рублей. Как пишет Лента.ру, к таким выводам пришли эксперты АТОР. Соответствующие подсчеты обнародованы на сайте ассоциации. Выводы, как сообщается, были основаны на показателях 2019 года. В частности, в период с января по май (низкий сезон) ежемесячно через туроператоров проезжало около сорока тысяч туристов. В среднем цена путешествия была на уровне около 500 долларов (примерно 32 тысяч рублей). В итоге, турбизнес РФ, как было подсчитано, потеряет минимум 2,8 миллиарда рублей в предстоящий период «февраля – март».