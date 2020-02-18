В Алма-Ате поймали экстремистов, которые планировали теракты

Уточняется, что речь идет о двух мужчинах, которых поймали 14 февраля, они арестованы.

В Алма-Ате произошло задержание экстремистов, которые планировали серию терактов в республике, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ). Уточняется, что речь идет о двух мужчинах, которых поймали 14 февраля. Согласно судебному решению, они арестованы.

Во время обысков по месту их проживания было изъято поражающее взрывное устройство самодельного происхождения, а также элементы для его изготовления и холодное оружие. Также обнаружены телефоны, на которых, вероятно, запечатлены объекты предполагаемых атак. По факту возбуждены уголовные дела.