Кремль ответил на заявление Трампа по Сирии

Ранее Дональд Трамп заявил, что РФ должна перестать помогать сирийским военным в Идлибе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация и дальше продолжит поддерживать военнослужащих Сирии в борьбе с террористами. Также он добавил, что российская сторона обеспокоена активизацией деятельности боевиков в сирийском Идлибе. Такими словами Песков прокомментировал высказывание президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал о том, что Россия должна перестать поддерживать действия сирийской армии в Идлибе, пишет РИА Новости.