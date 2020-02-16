Можно ли доверять выражению лица для определения эмоций? Ученые отвечают нет.

Новое исследование американских ученых показало, что выражения лица не могут быть надежными индикаторами эмоций.

Согласно новому исследованию ученых из Университета штата Огайо, мы не можем определить эмоции человека по выражению его лица. Мало того, ученые предупреждают, что, возможно, было бы более правильным сказать, что мы никогда не должны доверять лицу человека, в вопросе определения эмоций.

«Вопрос, который мы себе задали, таков: «Можем ли мы действительно обнаружить эмоции по выражению лица?», - сказал доктор Алекс Мартинес, профессор электротехники и вычислительной техники в университете штата Огайо. «И основной вывод, нет, вы не можете».

Для исследования ученые проанализировали кинетику мышечных движений человеческого лица и сравнили эти мышечные движения с эмоциями человека. Они обнаружили, что попытки обнаружить или определить эмоции, основанные на выражениях лица человека, почти всегда были ошибочными.

«Каждый делает разные выражения лица в зависимости от контекста и культурных особенностей», - сказал Мартинес. «И важно понимать, что не все, кто улыбается, счастливы. Не каждый, кто счастлив, улыбается. Я бы даже сказал, что большинство людей, которые не улыбаются, не обязательно несчастны. И если вы счастливы целый день, вы не идете по улице с улыбкой на лице. Ты просто счастлив».

Также верно, что люди иногда улыбаются из-за обязательств перед социальными нормами, добавил он.

Это не было бы проблемой по своей сути, но некоторые компании начали разработку технологии распознавания движений лицевых мышц и назначения эмоций или намерений этим движениям. Исследователи проанализировали некоторые из этих технологий и в основном обнаружили, что их не хватает.

«Некоторые утверждают, что могут определить, виновен ли кто-то в совершении преступления или нет, уделяет ли ученик внимание в классе, или удовлетворен ли покупатель после покупки», - говорит Мартинес. «Наше исследование показало, что эти претензии - полная глупость. Вы можете определить эти вещи. И что еще хуже, это может быть опасно».

Опасность заключается в возможности пропустить настоящие эмоции или намерения другого человека, а затем принимать решения о будущем или способностях этого человека, предупреждает Мартинес.

Рассмотрим класс и учителя, который предполагает, что ученик не обращает внимания из-за выражения лица ученика. Учитель может ожидать, что ученик улыбнется и кивнет, если ученик обращает внимание. Но, может быть, этот ученик по причинам, которые преподаватель не понимает - возможно, по культурным или контекстуальным причинам - внимательно слушает, но вовсе не улыбается. Мартинес утверждает, что было бы неправильно, если бы учитель наказал этого ученика из-за выражения его лица.

Проанализировав данные о выражениях лица и эмоциях, исследовательская группа, в которую вошли ученые из Северо-Восточного университета, Калифорнийского технологического института и Висконсинского университета, пришла к выводу, что для правильного определения эмоций требуется больше, чем просто выражения лица.

Исследователи выяснили, что, например, цвет лица может помочь дать подсказки.

«Мы показали, что когда вы испытываете эмоции, ваш мозг выделяет пептиды - в основном гормоны - которые изменяют кровоток и состав крови, и поскольку лицо наполняется этими пептидами, оно меняет цвет», - сказал Мартинес.

По его словам, тело предлагает и другие намеки, такие как осанка.

Контекст также играет решающую роль, добавляет он.

В одном эксперименте Мартинес показал участникам исследования фотографию, обрезанную так, чтобы показать только лицо человека. Рот мужчины открыт в явном крике, лицо ярко-красное.

«Когда люди смотрели на это, они думали, вау, этот парень очень раздражен или действительно зол на что-то, что он злится и кричит», - сказал Мартинес. «Но когда участники увидели весь образ, они увидели, что это был футболист, который праздновал гол».

В контексте ясно, что мужчина очень счастлив. Но изолируйте его лицо, и он кажется почти опасным, добавляет Мартинес.

Культурные предрассудки тоже играют свою роль.

«В США мы часто улыбаемся», - сказал он. «Мы просто дружелюбны. Но в других культурах это означает разные вещи. В некоторых культурах, если вы гуляете по супермаркету, улыбаясь всем, вас могут неправильно понять».

Результаты показывают, что люди - от наемных менеджеров до профессоров и экспертов в области уголовного правосудия - должны учитывать не только выражение лица, когда они оценивают другого человека, пишет psychcentral.

И в то время как Мартинес является «большим сторонником» разработки компьютерных алгоритмов, которые пытаются понять социальные сигналы и намерения человека, он добавил, что об этой технологии важно знать две вещи.