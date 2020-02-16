В МИД озвучили условия для улучшения отношений с ЕС

Замглавы МИДа Александр Грушко назвал несколько условий, при соблюдении которых могут наладиться отношения между Россией и Европой.

Европа должна предпринять совершенно конкретные шаги к сотрудничеству для того, чтобы наладить отношения с Россией. Об этом заявил заместитель главы МИДа Александр Грушко. По его словам, есть несколько непременных условий для улучшения взаимоотношений с Европейским союзом. Так, ЕС и НАТО должны поменять свою политику в отношении России. НАТО следует перестать представлять РФ врагом и предпринимать меры по сдерживанию нашей страны. Что касается Евросоюза, то Брюсселю стоить проявить больше "конкретики" в выстраивании политической линии в отношении России, пишет РБК.