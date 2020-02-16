Россия и Япония приступили к новой фазе в переговорах

Глава МИД Японии заявил о переходе российско-японских переговоров в новую фазу.

После встречи с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время Мюнхенской конференции по безопасности, глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что российско-японские переговоры по вопросу заключения мирного договора перешли в новую фазу. Это означает, что страны не противостоят друг другу, а обсуждают основные вопросы в более позитивном ключе.

Ранее, в ходе Мюнхенской конференции главы МИД России и Японии обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений, согласовали сроки будущих политических контактов, а также обсудили вопросы ведения российско-японской хозяйственной деятельности в южной части Курильских островов и возможность посещения Курил японскими гражданами, которые ранее проживали на их территории, пишет ТАСС.