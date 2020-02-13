Двухцветный питоху – ядовитый представитель пернатых

Птица, которая относится к отряду воробьинообразные, семейству свистуновые и роду дроздовые мухоловки может быть опасной как для других животных, так и для человека.

А всему причиной – сильнодействующий яд под названием батрахотоксин, присутствующий на перьях и коже двухцветного питоху.

Сильный нейротоксин имеет кардиотоксический и нейротоксический эффект. Животные или люди, отравившиеся батрахотоксином, умирают из-за паралича дыхания и остановки сердца.

Однако простое прикосновение к дроздовой мухоловке не несет большой опасности. Схватив питоху руками, человек может испытать жжение и онемение тела, а также получить ожоги кожного покрова. А отравление случится лишь в том случае, если токсин попадет в рот, на слизистую оболочку.

На сегодняшний день светлоокрашенное пернатое размером от 20 до 23 см можно обнаружить в лесистой местности Новой Гвинеи. Всеядной птице свойственна яркая сине-оранжевая или черно-оранжевая расцветка. Красочная окраска отмечается у многих ядовитых представителей фауны. Она является сигналом об опасности для других животных и «сообщает» о ядовитости ее обладателя.

Pitohui dichrous. Фото: wikipedia

В 1989 году данный вид выявил Джек Думбахер. Орнитолог помогал птице высвободиться из сети. После он случайно руками коснулся рта после контакта с ней и заметил, что его губы и язык онемели. После подобного инцидента специалисты взялись за изучение необычной птицы и провели ряд исследований, выявивших присутствие яда в птичьих перьях. В то время ученые не могли объяснить подобную особенность пернатых. Но спустя десятилетия им удалось обнаружить разгадку данного феномена.

Дело в том, что пернатые и даже лягушки не способны синтезировать яд. Они получают его из потребляемой пищи, например, жуков. Известно несколько разновидностей насекомых семейства мелирид Choresine pulchra, являющихся источником токсинов.

У двухцветного питоху выработался иммунитет к батрахотоксину. А животным, которые захотят «полакомиться» птицей, грозит быстрая смерть. Количество яда, содержащегося в питоху, хватит для того, чтобы убить 800 мышей.