Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ключевой ставки

Бизнесмен заявил, что для реализации программы по борьбе с бедностью ЦБ нужно понизить ключевую ставку до 4%.

Российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале написал, что "Центробанк поставил первую подножку правительству Михаила Мишустина". Он пояснил, что понижение ключевой ставки до 6% вряд ли поможет кабинету министров реализовать в должной мере нацпроекты и программу борьбы с бедностью. По мнению бизнесмена, для выполнения данных задач ЦБ нужно снизить ставку до 4% годовых, пишет "Коммерсантъ".

7 февраля стало известно, что Центральный Банк Российской Федерации принял решение понизить ключевую ставку до 6%.