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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Регина Дубовицкая пожаловалась на размер своей пенсии

07.02.2020 16:43
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Регина Дубовицкая пожаловалась на размер своей пенсии

Телеведущая рассказала, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.

Известная российская телеведущая Регина Дубовицкая рассказала, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей в месяц. Также она пожаловалась на то, что не слишком знаменита, если ей назначили такой размер пенсионных выплат. Кроме того телеведущая заявила, что она занимается любым делом, поэтому до сих пор продолжает работать, передает РИА Новости.

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